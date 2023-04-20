وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يدعوان لوقف التصعيد في السودان

دعا وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان وبريطانيا جيمس كليفرلي، خلال اتصال هاتفي، الخميس، إلى وقف التصعيد في السودان.

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وناقش الجانبان خلال الاتصال، تطور الأوضاع في السودان، حيث دعا الوزيران طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.

وتضمن الاتصال، استعراض العلاقات بين السعودية وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

المصدر: سبق