دار الإفتاء المصرية تدعو المصريين للدخول إلى موقعها على فيسبوك للاطلاع على إعلان هام

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا مقتضبا حول موعد عيد الفطر المبارك، بعد الجدل المثار بشأن عدم رؤية الهلال وعدم القدرة على تحديد موعد العيد.

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وقال دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك: "العيد يوم الجمعة أم يوم السبت، اعرف اليوم بعد صلاة المغرب من البث المباشر على الصفحة"، موضحة أنه يتم إعلان النتيجة بعد الرؤية الشرعية للهلال.

جاء ذلك، بعدما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكلية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة.

المصدر: RT