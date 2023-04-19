تداول فيديو لقادة "حماس" يؤدون مناسك العمرة وأنباء عن لقاءات مرتقبة لهم مع مسؤولين سعوديين (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لقادة بحركة "حماس" وهم يؤدون مناسك العمرة أثناء فترة صلاة قيام ليلة الـ27 من شهر رمضان خلال زيارتهم إلى السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو وصورا تظهر قادة "حماس" خلال آدائهم مناسك العمرة.

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فبعد قطيعة طويلة ومؤلمة بين المملكة العربية السعودية وحركة حماس.. وفد الحركة يحطّ رحاله في مكة معتمراً في ليلة 27 شهر رمضان المبارك.



فهل ستتعدى العمرة الدينية إلى تفاهمات سياسية؟ pic.twitter.com/g6p1YTsUIV — د. عثمان عثمان (@DrOthmano) April 18, 2023

هذا وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع بأن وفدا رفيعا من حركة "حماس" بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل مساء الاثنين، إلى السعودية في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

ونقلت"الأناضول" عن المصدر قوله إن "وفدا قياديا رفيعا من حركة حماس وصل مساء الاثنين إلى السعودية "، فيما لم يصدر أي إعلان من السلطات السعودية بشأن ذلك حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وتابع المصدر لـ"الأناضول": "الوفد بقيادة هنية، ويضم كلا من خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وعددا من أعضاء المكتب السياسي أبرزهم خليل الحية وموسى أبو مرزوق"،لافتا إلى أن "الوفد سيؤدي مناسك العمرة في مدينة مكة المكرمة ويلتقي مع مسؤولين سعوديين".

واستطرد: "الزيارة سوف تستمر عدة أيام، وستبحث عددا من القضايا الفلسطينية والعلاقة بين المملكة وحماس، وملف المعتقلين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "حماس تحرص على علاقات متوازنة مع جميع الدول العربية والإسلامية بما يخدم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، وأن زيارة الوفد "تعد خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وحماس بعد سنوات من الفتور".

المصدر: "الأناضول" + RT