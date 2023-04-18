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تونس.. 15 شخصا في عداد المفقودين إثر غرق مركب هجرة غير نظامية

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تونس.. 15 شخصا في عداد المفقودين إثر غرق مركب هجرة غير نظامية
Legion-Media
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ذكرت وسائل إعلام تونسية، بأن مركب هجرة غير نظامية يقل حوالي 19 شخصا جميعهم تونسيون، تعرض إلى الغرق بجزيرة قرقنة في ولاية صفاقس، وتم إنقاذ 4 أشخاص فيما لا يزال 15 في عداد المفقودين.

وأشارت وسائل الإعلام التونسية، أن مركب الهجرة غير النظامية تعرض للغرق بعد أن تسربت إليه المياه، وجميع من كانوا على المركب تونسيون، في حين تم إنقاذ 4 أشخاص فيما لا يزال 15 في عداد المفقودين.

وتقوم وحدات من الحرس البحري التونسي، من المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية، بتمشيط المنطقة من أجل الوصول إلى المفقودين بالاستعانة بمروحية تابعة للحرس الوطني إلى جانب وحدة من جيش البحر.

ومن المنتظر، يوم الأربعاء، أن يتم تسخير غواصين تابعين للحماية المدنية من أجل البحث ولا سيما بقاع المركب الغارق.

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المصدر: وسائل إعلام تونسية

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