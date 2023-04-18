"التحالف العربي" يتهم "الحوثيين" بالتنصل من الاعتراف بـ 104 أسرى منهم تم إطلاقهم بمبادرة إنسانية

اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" الحوثية بالتنصل من الاعتراف بـ104 أسرى من الجماعة تم إطلاقهم يوم الاثنين الماضي بمبادرة إنسانية.

وفي التفاصيل، أفاد رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين اللواء الركن ناصر بن ثنيان، بأن "ما يتم تداوله على لسان بعض القيادات بلجنة الأسرى التابعة للحوثيين وبعض منصات التواصل التابعة لهم من عدم الاعتراف بدفعة الأسرى (104) تزييف للحقائق ويمثل إجراء غير أخلاقي ولا إنساني".

وتابع اللواء ناصر بن ثنيان: "إن تزييف الحقائق بشأن مجموعه الأسرى من الدفعة الأخيرة بعملية تبادل الأسرى والمحتجزين امتداد لتنكر الحوثيين في استقبال عناصرها ومقاتليها بجولات سابقة، وامتداد لسلوك الحوثيين لمبادرات سابقة"، مضيفا: "ذلك يفسر انتقائية في الاعتراف باستقبال أسماء وشخصيات معينة ذات انتماءات اجتماعية وطبقية، وإن عدم الاعتراف ببعض الأسرى يأتي في سياق موقف الحوثيين الحالي من تغير التحالفات والولاءات الداخلية وانعكاسها على الأشخاص والمقاتلين الأسرى من هذه التحالفات والمكونات أو في سياق التهميش الاجتماعي العنصري والمناطقي".

هذا وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة.

المصدر: "واس"