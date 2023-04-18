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الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق

أخبار العالم العربي

الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق
AP
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى دمشق في زيارة رسمية.

الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق
RT
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وأفادت مراسلتنا بأن وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، منصور عزام كان في انتظار وزير الخارجية السعودي في مطار دمشق.

وتأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق في إطار استئناف العلاقات السورية - السعودية، وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول العربية تجري مباحثات حول إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها فيها في العام 2011.

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المصدر: RT

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