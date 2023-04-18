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مصدر رسمي عراقي لـRT: لم نطرح أي وساطة بين روسيا وأوكرانيا لكننا ندعم الحل السلمي

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مصدر رسمي عراقي لـRT: لم نطرح أي وساطة بين روسيا وأوكرانيا لكننا ندعم الحل السلمي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا
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نفى مصدر رسمي عراقي، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته وسائل إعلام أجنبية بشأن طرح العراق وساطة بين روسيا وأوكرانيا، لكنه أكد أن بلاده تدعم الحلول السلمية.

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وقال المصدر لـRT إن "العراق لم يطرح أي فكرة للوساطة بين موسكو وكييف، ولم تطرح الفكرة خلال زيارة وزير خارجية أوكرانيا نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، وإنما كانت تصريحات داعمة للحوار والسلام من قبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

وأضاف أن "العراق يدعم حل الأزمة بين البلدين، لكنه لم يطرح نفسه وسيطا بينهما".


المصدر: RT

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