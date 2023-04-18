لماذا رفض السيسي التدخل في أزمة السودان رغم احتجاز الجنود المصريين؟

علق أستاذ العلاقات الدولية حامد فارس، على اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصريحاته حول الوضع في السودان.

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وقال فارس في تصريحات لـRT إن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم تؤكد على ثوابت السياسية الخارجية المصرية، خاصة أن مصر لديها سياسة واضحة في التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية، على اعتبار أن من أهم ثوابت السياسية الخارجية المصرية هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإٌقليمية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن من ضمن الثوابت أيضا التأكيد على حفظ واستقرار الدول العربية، خاصة دولة السودان الشقيقة، على اعتبار أنه ما يحدث بها اليوم يعد تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، وبالتالي هذه الكلمة تأتي لوضع النقاط على الحروف في الأقاويل التي تشير أن مصر سوف تتدخل في الشؤون الداخلية لما يحدث في السودان من صراع مسلح بين طرفين وهو شأن داخلي لا تسمح مصر في التدخل به.

ونوه بأن مصر تلعب دورا محوريا ورياديا في العمل على حلحلة جميع القضايا العربية بشكل كبير، وذلك من خلال دورها دورها التاريخي في دعم العمل العربي، ودعم استقرار ووحدة الدول العربية فمصر من أوائل الدول التي تحافظ على وحدة واستقرار الدولة السودانية، وبالتالي هذه الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة.

وأشار إلى أن مصر تنأى بنفسها بعيدا عن التدخلات في الشؤون الداخلية للدولة السودانية، وهناك قوى إقليمية وخارجية معروفة بعينها تريد أن تجعل الدولة المصرية طرفا في هذا الصراع، على الرغم من تأكيد الرئيس أنها ليست طرفا في هذا الصراع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن القوات المصرية المتواجدة في السودان "قوة رمزية" بغرض تنفيذ تدريب مع الأشقاء هناك، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم