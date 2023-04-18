فرق أمنية تونسية تحاصر مقر حركة النهضة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو قيام فرق أمنية تونسية بمحاصرة مقر حركة النهضة فجر اليوم الثلاثاء، فيما أفادت أنباء بأنه تم وضع المقر على ذمة التحقيقات لثلاثة أيام.

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وفي وقت سابق، أوقفت القوات الأمنية التونسية رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد أن داهمت منزله وقامت بتفتيشه، وفقا لما نقله مستشاره الخاص رياض الشعيبي وعدد من قيادات الحركة.

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء الاثنين لأعوان وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة بإيقاف الغنوشي.

وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني اعتبر في فحواها أن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية".

من جهتها، أكدت النهضة أن رئيسها محتجز في مكان غير معلوم لها. وقالت إنه تم اعتقاله مع بعض مرافقيه، داعية إلى إطلاق سراحة فورا، لأن "هناك استهدافا واضحا لصحته"، على حد تعبيرهم.

المصدر: RT