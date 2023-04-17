ولي عهد الكويت يحل مجلس الأمة 2020 ويدعو لانتخابات عامة في الأشهر القادمة

أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، حل مجلس الأمة 2020 حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة.

وقال ولي العهد الكويتي: "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".

قضت المحكمة الدستورية الكويتية في مارس الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي جرت في 29 سبتمبر 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس وعودة مجلس 2020.

المصدر: كونا + RT