التحالف العربي يعلن إطلاق سراح 104 أسرى بمبادرة إنسانية من السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، اليوم الاثنين، إن هذه المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة، والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.

كما تهدف المبادرة لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني الواردة بنصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة للأسرى.

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ104 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء اليوم الاثنين.

وأكد على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والمحتجزين محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف باعتبار أن إنهاء الملف ينبع من منطلقات وثوابت إنسانية راسخة.

المصدر: الرياض