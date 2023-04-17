من أجل توفير إيجار المبنى.. لبنان يدمج قنصليته في باريس مع السفارة

قررت وزارة الخارجية اللبنانية التخلي عن مبنى القنصلية ودمجه مع مقر السفارة في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل توفير كلفة سنوية مقدارها 220 ألف يورو تدفعها لقاء إيجار المبنى.

وذكرت صحيفة "النهار" أنه "يوم غد الثلاثاء سيتم نزع العلم اللبناني الذي طالما رفرف وفرض نفسه في جادة مالاكوف في الدائرة السادسة عشرة من باريس، ليندمج مع العلم المرفوع في مقر السفارة في شارع فيلا كوبرنيك في الدائرة نفسها".

وقالت إن القنصلية سوف تعلن عبر موقع السفارة على الإنترنت عن إجراءات جديدة لاستقبال أصحاب المعاملات، وذلك في الإعلان الرسمي المرتقب الأسبوع المقبل.

المصدر: "النهار"