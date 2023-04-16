"داعش" يقتل 26 شخصا كانوا يجمعون الكمأة بريف حماة في سوريا

قتل 26 شخصا في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على الأهالي خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة، أن "إرهابيي تنظيم داعش هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل 26 شخصا منهم".

وقتل 53 شخصا في الـ 17 من فبراير الماضي كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم "داعش" جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.

المصدر: سانا