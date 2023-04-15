لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان
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يشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان.
وفي ما يأتي، آخر الأحداث والتطورات الميدانية والعسكرية في السودان:
- الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان يدين الاشتباكات
- تشاد تغلق حدودها مع السودان
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- الخارجية العراقية: نتابع أوضاع مواطنينا في السودان وندعو الأطراف لتغليب لغة الحوار
- الجيش السوداني يقرر حل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع أفراد الجيش لديها
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- البرهان يحذر من النوايا الخطيرة التي تتحضر قوات الدعم السريع لتنفيذها
- الجيش السوداني يشترط وقف "الخروج عن القانون" لبدء المفاوضات مع قوات الدعم السريع.
- قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو: القوة المصرية متحفظ عليها في مكان آمن داخل معسكر لنا بمروي.
- محمد حمدان دقلو: "استسلام البرهان وكباشي هو الحل في السودان وسنلقي القبض عليهما خلال ساعات".
- نداء عاجل للمصريين في السودان
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