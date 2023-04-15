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الإذاعة الجزائرية: المقداد يصل اليوم السبت إلى الجزائر في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

الإذاعة الجزائرية: المقداد يصل اليوم السبت إلى الجزائر في زيارة رسمية
AFP
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أعلنت الإذاعة الحكومية الجزائرية أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، سيصل إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة رسمية.

وذكرت الإذاعة بأن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيكون في استقبال المقداد.

هذا وأفادت صحيفة "الوطن" السورية  نقلا عن مصادر بأن الوزير المقداد سيبدأ اليوم السبت جولة عربية تقوده إلى الجزائر التي سيحط فيها أولا للقاء كبار مسؤوليها.

وأشارت إلى أن المقداد سيزور كذلك تونس حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة للعراق، حيث سيحضر التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا ووجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية كعناوين أساسية في مباحثات وزير الخارجية في عواصم البلدان العربية الثلاثة.

المصدر: "الوطن" + "الإذاعة الجزائرية"

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