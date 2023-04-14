اللواء هادي يصل الرياض بعد اتفاق تبادل الأسرى بين حكومة اليمن و"الحوثيين" (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو وصول اللواء ناصر هادي إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك بعد إتمام اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

يشار إلى أن الحوثيين والحكومة كانوا قد أعلنوا الشهر الماضي التوصل خلال مفاوضات جرت في برن، إلى اتفاق لتبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

فيديو | لقطات لوصول اللواء ناصر هادي إلى الرياض بعد اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي #الإخباريةpic.twitter.com/C5VMb0NwEe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023

وتم التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما الى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

المصدر: RT