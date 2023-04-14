رئيس مجلس النواب البحريني يشيد بإعادة العلاقات الدبلوماسية البحرينية القطرية

أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم بقرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة.



وأكد أحمد بن سلمان المسلم أهمية هذه الخطوة النابعة من رغبة البلدين الشقيقين في تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

وأشار المسلم إلى متانة العلاقات بين دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم المسيرة الخليجية المباركة ومستقبلها الزاهر، والحرص على وحدة البيت الخليجي والتآخي وأواصر المحبة والمصير المشترك.

المصدر: "وكالة الأنباء البحرينية"