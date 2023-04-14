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لبنان.. إحباط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة كبتاغون

أخبار العالم العربي

لبنان.. إحباط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة كبتاغون
AFP
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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إحباط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية.

وقال مولوي إن "شعبة المعلومات أحبطت تحضير عملية تهريب حوالي 10 مليون حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية، وبناء لمعلومات توافرت لرئاسة الشعبة حول قيام المطلوب للقضاء ج.ش بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد أعضاء الشبكة ومستودع البضاعة بمنطقة القبة - طرابلس (شمالي البلاد)".

المصدر: "النشرة"

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