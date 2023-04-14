مصر.. ما حقيقة وجود لحوم محقونة بالهرمونات مطروحة في الأسواق؟

كشفت وزارة الزراعة المصرية عدم وجود لحوم محقونة بالهرمونات مطروحة للبيع في الأسواق بمصر.

وفي تصريحات لشبكة "مصراوي"، أكد رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري في وزارة الزراعة إيهاب عمر أن الهيئة العامة وضعت شروطا قاسية لاستيراد اللحوم من الخارج.

وأشار إيهاب عمر إلى أنه لا يتم الموافقة إلا بعد تشكيل لجنة من المتخصصين، مضيفا: "لا يوجد طرح من الأساس لاستيراد لحوم محقونة بهرمونات من الخارج أو حتى الماشية الموجودة في الداخل، والهيئة تنظم حملات مفاجئة بشكل منفرد أو بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأضاف: "الهيئة لا تتهاون في صحة أو سلامة المواطن المصري"، مؤكدا تنفيذ حملات عشوائية على الأسواق أو المحال، بهدف أخذ عينات وتحليلها والتحفظ على أي مخالفات وتحويل الأمر للقضاء فورا.

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قالت إنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بالهرمونات المحظورة دوليا.

وشددت على أن كافة اللحوم المتداولة في الأسواق سواء البلدية أو المستوردة خالية تماما من الهرمونات، وفق بيان مجلس الوزراء.

المصدر: "مصراوي"