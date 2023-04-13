السفير البريطاني لدى اليمن بشأن زيارة الوفد السعودي: تطور إيجابي.. بداية لفرصة ذهبية للسلام

أكد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، حول الجهود الأخيرة في صنعاء أنه يجب على الأطراف اغتنام هذه الفرصة الذهبية من أجل تحقيق السلام.

وقال السفير في تغريدة على "تويتر": "جاءت زيارة الوفد السعودي بقيادة السفير في اليمن محمد آل جابر، بتطور إيجابي وقد تكون بداية لفرصة ذهبية للسلام، لقد عانى اليمن بشكل كبير خلال السنوات الماضية بما يجعل اغتنام أي فرصة للسلام أولوية قصوى".

وأضاف: "أشجع جميع الأطراف على المشاركة الإيجابية والبناءة، وعلى الجهود الرامية للسلام ".

My thoughts on the latest efforts in Sana’a #Yemen. The parties must seize this golden opportunity for peace https://t.co/v3l9gB2QRw — Richard Oppenheim (@RJOppenheim) April 13, 2023

وأعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، في وقت سابق، أن الزيارة التي قام بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، هدفها تثبيت الهدنة وبحث سبل الدفع بإتجاه حل سياسي شامل ومستدام.

وأشار السفير السعودي في تغريدة على "تويتر": "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأجرى وفد سعودي، في وقت سابق، محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة، تندرج في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

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المصدر: RT