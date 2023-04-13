وزير الدفاع البرازيلي يستقبل رئيس أركان الجيش الجزائري

استقبل وزير الدفاع البرازيلي، جوزيه موسيو مونتيرو، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، بريو دي جانيرو، الذي شارك في مراسم افتتاح معرض "LAAD-2023" للدفاع والأمن.

وشارك شنقريحة، في مراسم افتتاح معرض "LAAD-2023" للدفاع والأمن، في طبعته الثالثة عشر، بريو دي جانيرو.

ويعد المعرض الأكبر في أمريكا اللاتينية، في مجال الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع، حيث تشارك في هذه الطبعة أزيد من 80 دولة وأكثر من 340 شركة متخصصة في إنتاج الأسلحة.

وخلال اليوم الثالث من زيارته إلى البرازيل التي يشارك فيها في معرض "LAAD-2023" للدفاع والأمن، "استقبل شنقريحة من قبل وزير الدفاع البرازيلي جوزيه موسيو مونتيرو".

وأكد شنقريحة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "يولي اهتماما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري".

وأوضح أن "حضوره لمعرض "LAAD-2023" دليل على حرص القيادة العليا للجيش الجزائري على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان "بريكس"، من أجل إقامة تبادل صريح وبراغماتي بخصوص إرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد و مثمر لكلا البلدين".

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية