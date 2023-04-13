وزير عراقي يقاضي مطعما "استغل وجوده فيه لأغراض دعائية"

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ضد مطعم "استغل وجوده لأغراض دعائية".

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وقال المستشار الإعلامي في الوزارة كاظم العطواني في بيان صحفي: "فوجئنا بمقطع فديوي ممنتج من قبل إدارة أحد المطاعم التي أقيمت فيها مأدبة إفطار لعدد من المسنين النزلاء في دار الرشاد بحضور الوزير".

وأضاف: "أثناء المأدبة طلبت إدارة المطعم من الوزير رأيه في المطعم، وبعفوية تامة أثنى على عملهم وأشاد فيه كنوع من التشجيع لمشاريع القطاع الخاص".

وأشار العطواني إلى أن "إدارة المطعم استغلت هذا الحديث لتقطع جزءا منه وتضعه في فيلم إعلاني ممنتج ، وهو خلاف السياقات الأدبية".

وتابع: "وعليه رفعت دعوى قضائية ضد إدارة المطعم لاستغلالها حديث خاص واجتزاء مقطع منه لأغراض دعائية غير لائقة بشخص الوزير".



المصدر: RT