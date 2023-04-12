محلل سياسي يعلق على "قرار خليجي" حول سوريا منتظر خلال يومين

علق أستاذ العلوم السياسية، إسماعيل مقلد، على اجتماع دول "التعاون الخليجي" المقبل في السعودية، والذي من المفترض أن يتم خلاله مناقشة مشروع عودة سوريا إلى الجامعة العربية،

وقال مقلد في تصريح لـRT: "ما يجري إعداده والتحضير له بشأن سوريا في هذا الاجتماع الخليجي، هو علامة بارزة أخرى على أن الدبلوماسية الخليجية أصبحت بمثابة القاطرة المحركة لهذه القمم العربية، وعلى أنها أسبق في تحركاتها ومبادراتها من باقي دول الجامعة العربية سواء فيما يتعلق بالملف السوري أو بغيره من القضايا العربية والإقليمية بشكل عام".

إقرأ المزيد

دول الخليج الأسبق في التحرك نحو إيران

وذكر مقلد أن قادة الدول الخليجية كانوا هم الأسبق أيضا في تحركهم منذ فترة نحو إيران، وتتابعت خطوات هذا التقارب من قبل دولة قطر وسلطنة عمان وأخيرا جاء الدور على السعودية التي شكل تقاربها مع إيران نقطة تحول فاصلة في الموقف السياسي والأمني الراهن برمته والذي بدأ يؤتي ثماره في اليمن.

وأردف بالقول: "كما قامت السعودية في وقت سابق بالتنسيق مع شركائها الخليجيين باستضافة القمتين العربية الامريكية، والعربية الصينية، تباعا وهي القمم التي حضرها عدد كبير من القادة والرؤساء كان من بينهم الرئيسان الأمريكي والصيني، وشكلت إنجازا دبلوماسيا سعوديا وخليجيا كبيرا على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنظر إلى أهمية القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي نوقشت فيهما وأبرزت توجها خليجيا وعربيا أكثر استقلالية من ذي قبل".

توجه جديد بقيادة السعودية

وقال أستاذ العلوم السياسية: "اقترن ذلك التوجه الجديد بمحاولة الدبلوماسية الخليجية نحو قيادة السعودية تنويع البدائل والخيارات التي نتعامل بها مع القوي الكبري في العالم، والخروج من الشرنقة الضيقة التي طالما حبست نفسها فيها عندما ظلت تراهن لعقود طَويلة علي الدور الامريكي وحده ودفعت فيه الكثير".

واعتبر أنه مع هذه التحولات السياسية الأخيرة، فقد تغيّرت الصورة بدرجة كبيرة خلافا لما كانت عليه حتى وقت قريب.. وهو ما يحسب للسعودية والإمارات أساسا".

إلى ذلك، أشار الدكتور مقلد إلى أن هذه هي الدائرة الخليجية وهي الدائرة الأكثر ديناميكية وتوافقا مع بعضها من غيرها من الدوائر العربية الفرعية الأخرى.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم