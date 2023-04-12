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دمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

أخبار العالم العربي

دمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الرحلات الجوية بين البلدين
واس
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور المملكة العربية السعودية ويلتقي الوزير فيصل بن فرحان
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أعربت المملكة العربية السعودية وسوريا عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

وجاء في البيان الذي صدر عن الجانبين السعودي والسوري في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السوري أعرب عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوريا.

وكان الوزير المقداد قد وصل يوم الأربعاء إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

المصدر: واس

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