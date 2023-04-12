المغرب.. انتحار موقوف بتهمة اغتيال شرطي بدافع "جهادي" في زنزانته

أعلنت السلطات المغربية أنّ أحد المتهمين الثلاثة باغتيال شرطي بدافع "جهادي" انتحر اليوم الأربعاء في زنزانته.

وفي بيان، أفادت المندوبية العامة للسجون بأن المشتبه به الذي كان موقوفا في سلا، قرب العاصمة، "في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، قد أقدم يوم الأربعاء على الانتحار داخل زنزانته".

وأردفت: "طبقا للقانون، فقد تم إخبار النيابة العامة المختصّة وأسرة السجين بهذه الواقعة".

وكانت السلطات أوقفت هذا المشتبه في منتصف آمارس مع شريكَين مفترضين له بشبهة قتلهم شرطيا، حيث عثر على جثة الشرطي متفحمة في ضواحي الدار البيضاء قبل أسبوعين من توقيف المشتبه بهم الثلاثة، وعند توقيفهم أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهم الثلاثة "أعلنوا مؤخرا الولاء للتنظيم الإرهابي وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي".

وأوكل التحقيق معهم إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المكلّف بمكافحة الإرهاب.

وهذه ثاني حادثة انتحار تشهدها السجون المغربية في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت السلطات في نهاية فبراير أن أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قتل سائحتين اسكندنافيتين في جريمة هزت المملكة أواخر العام 2018، انتحر داخل زنزانته.

المصدر: "فرانس برس"