 
مباشر

بن فرحان يبحث الأزمة السورية مع بيدرسون

أخبار العالم العربي

بن فرحان يبحث الأزمة السورية مع بيدرسون
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v43a

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي، غير بيدرسون، الأزمة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.

كما شدد بن فرحان خلال الاتصال حرص المملكة، على أن بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

ووصل اليوم، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا