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السيسي يستقبل رئيس الإمارات في القاهرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي يستقبل رئيس الإمارات في القاهرة (فيديو)
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

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المصدر: RT

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