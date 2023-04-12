السيسي يستقبل رئيس الإمارات في القاهرة (فيديو)

تاريخ النشر:12.04.2023 | 16:23 GMT | أخبار العالم العربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
المصدر: RT
أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، أن القوات الأوكرانية بدأت الاستسلام بشكل جماعي في مدينة أفدييفكا بالجمهورية.
كشف الشيخ عبد الخالق النقيب، شقيق الإمام المصري السيد النقيب، الذي تعرض للطعن على يد مواطن تركي من أصل كردي اسمه شريف زوربا مؤخرا، ملابسات الواقعة كاملة.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السلام بـ"قبضة اليد" بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما زار بايدن المملكة في يوليو 2022.
روت دعد شرعب، صاحبة كتاب "العقيد وأنا.. حياتي مع القذافي"، حادثة قالت إنها أفضت إلى إنقاذ سيد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل، وآخرين، من الإعدام.
في حالة طبية نادرة تم تسجيلها في الأردن، أظهرت فحوصات طبية للحمل، نتيجة إيجابية لدى رجل في الأربعينات من عمره.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن اجتماع وزاري حول سوريا، سيعقد في مدينة جدة السعودية يوم الجمعة 14 أبريل الجاري.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا ميسجانو أرغا مصر بمحاول تسييس مياه النيل وسد النهضة، مضيفا أن تلك المحاولات لا تفيد أي طرف.
كشف الصحفي كينيث رابوزا، في مقال لمجلة "فوربس"، عن الدولة العربية التي قد تكون التالية في الخروج عن المدار الجيوسياسي للولايات المتحدة.
تحدثت مجموعة من الخبراء لـRT عن أسباب قيام صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بنشر تقرير حول قيام مصر بتصدير 40 ألف صاروخ لروسيا.
توجّه قاذفات "سو- 24" ضربات جوية مدمّرة إلى مواقع جيش نظلم كييف في كل من أرتيوموفسك وأوغليدار وأفدييفكا.
أكد الصحفي، أناتول ليفن، أن الولايات المتحدة تخاطر كثيرا بإرسال عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا.
استكملت النيابة المصرية تحقيقاتها لتحديد السبب المباشر لوفاة مدير بنك عقره كلب بمدينة الشيخ زايد.
اعتبر محللو المخابرات الأمريكية أن الصواريخ الباليستية التي عرضتها كوريا الشمالية في 8 فبراير كانت مزيفة، وأنها لم تحرّك الصواريخ الحقيقية حفاظا عليها.
كشف الزميل والدبلوماسي السابق أرتيوم كابشوك تفاصيل غير مسبوقة عن اللقاء بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف قبل غزو العراق بشهر واحد.
أكد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، سعد الفقي، في حديث لقناة RT أن الدعوة إلى تأسيس مذهب فقهي إسلامي جديد "تفتقد المنطق والموضوعية".
نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر ناقلة الأفراد المدرعة الأمريكية المغتنمة "إم – 113" التي استولى عليها المتطوعون الروس في مدينة أرتيوموفسك المحررة.
ما زالت أزمة المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان مستمرة، عقب أحداث مباراة نيس، التي حسمها فريقه بالفوز (2/0) في الدوري الفرنسي.
قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، إنه أجرى اجتماعا "مثمرا للغاية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنها فرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية.
رجح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عدم ترشح الرئيس الحالي جو بايدن للرئاسة في انتخابات 2024.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن القاهرة تشهد ولادة عالم جديد بتوازنات جديدة وواقع جيوسياسي جديد، وأن مصر تريد الحفاظ على العلاقات مع كل الأطراف بتوجيه من الرئيس السيسي.
تحدث مستشار وزير التموين السابق في مصر، نادر نور الدين، عن أزمة كبيرة تواجه مصر بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار في البلاد.
أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأداء زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، معتبرا أنهم يتفوقون من حيث قدراتهم على السياسيين الأمريكيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من حقل "كابوستين يار" بمقاطعة آستراخان جنوب غربي البلاد، أصاب هدفه المفترض بدقة في حقل "ساري شاغان" في كازاخستان.
أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن حصة الروبل في مدفوعات الصادرات تجاوزت في نهاية العام الماضي 30% وعادلت حصة الدولار في هذه المدفوعات.
أكد الصحفي الألماني، يان خومين، أن الجنود الأوكرانيين لا يفهمون سبب استمرارهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك التي تحاصرها القوات الروسية من جميع الجهات، واستولت على 80 بالمئة منها.
نقلت "الإيكونوميست" عن الوثائق السرية المسربة من "البنتاغون" أن عملاء من جهاز الأمن الأوكراني شاركوا في الهجوم على طائرة الإنذار المبكر الروسية من طراز A-50 بالقرب من مينسك.
ذكرت جريدة "نيكي آسيا" اليابانية أن بكين تستعد لتوسيع قائمة قيود التصدير في خطوة من شأنها أن تتعارض مع ميزة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا الفائقة.
وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إنه الإدارة الأمريكية لم تر أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة لروسيا.
أفاد البيت الأبيض، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله الملف الإيراني وسبل إنهاء الحرب في اليمن.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن السبب في تسريب وثائق "البنتاغون" السرية ربما يكون مرتبطا باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
علق الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية تجارة أسيوط الأسبق لـRT على الوثائق الأمريكية التي تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحدث المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، فهد الرشيد، عن موقف تم على إثره استدعاؤه من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب تعطل "ثلاث لمبات" على طريق المطار.
كشف الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، الحائز لجائزة بوليتزر، عن أوجه مختلفة للفساد داخل نظام زيلينسكي.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، أن جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك (باخموت) أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية ودعا قوات كييف في المدينة للاستسلام.
في لقاء ضمن سلسلة بمناسبة ذكرى غزو العراق، كشفت، دعد شرعب، المستشارة السابقة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مواقف مجهولة عن ردود فعله حول ما جرى لصدام حسين خاصة بعد إعدامه.
قال زعيم المعارضة التركية ومرشح تحالف الأمة المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه إذا بقي الرئيس رجب طيب أردوغان، في الحكم فسيصل سعر البصلة إلى 100 ليرة (حوالي 6 دولار).
رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد الجهة المسؤولة عن تخريب خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، ولكنه أكد أن روسيا ليست هي من قامت بذلك.
ذكر موقع i24 news الإسرائيلي أن مقاتلات نمساوية رافقت طائرة تابعة لشركة "ال عال" الإسرائيلية، لعدم استجابة طاقمها لنداءات المراقبة الأرضية في النمسا.
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة لبيع المغرب 18 منظومة صواريخ "هيمارس" بقيمة 542 مليون دولار.
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بأن مصر خططت سرا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا.
تمضي ألمانيا في قرارها التخلي عن الطاقة النووية حيث أخمدت يوم السبت الماضي آخر ثلاثة مفاعلات في البلاد، معوّلة على نجاح انتقالها البيئي.
أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الأربعاء بأن فصائل هجومية لمجموعة "فاغنر" فرضت سيطرتها على ثلاثة أحياء سكنية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.
اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء في جدة، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام.
أعلنت الحكومة الإيطالية يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في جميع أنحاء البلاد بعد الزيادة الاستثنائية في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
قال الصحفي الأمريكي المعروف سيمور هيرش، إن القيادة العسكرية الأمريكية تعد مسودة اتفاقية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، والتي ستعرضها على روسيا "في حال هزيمتها".
ذكرت صحيفة "444" الإلكترونية أن الإدارة الأمريكية تدرس احتمال فرض عقوبات على هنغاريا بسبب رفضها اتباع السياسة المشتركة للدول الغربية بما في ذلك فيما يخص النزاع في أوكرانيا.
كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن القادة الأوروبيين يميلون لتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نحو الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية عن الولايات المتحدة.
عثرت قوات الأمن المصرية على جثة شاب مجهول الهوية داخل حقيبة سفر، ملقاة في ترعة بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.
بينما يربط معظمنا ثوران جبل فيزوف في عام 79 ميلادي ببومبي، كشفت دراسة جديدة عن التأثير المدمر الذي أحدثته الكارثة على سكان مستوطنة مجاورة أخرى، تسمى هيركولانيوم.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أوكرانيا قررت تأجيل هجوم الربيع المضاد بسبب الظروف الجوية ونقص الذخيرة.
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن على الرئيس فلاديمير زيلينسكي الاستقالة، أو تعديل سياسته.
أظهر مقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء، لحظة اغتيال مجهولين شبانا فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، في شهر مارس المنصرم.
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن قرار منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى هو خطأ فادح سيؤدي إلى التصعيد.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء، لن يُسمح لليهود بدخول المسجد الأقصى حتى انتهاء شهر رمضان.
انشغلت الأوساط الزراعية والشعبية اللبنانية في الأيام الأخيرة بدخول باخرتين محملتين بالبطاطا المصرية (6000 طن) وبالبصل المصري أيضا.
وافق مجلس النواب المصري على مشروع بتعديل قانون الجنسية، بينما أجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
رد مصدر مصري مسؤول، على ما زعمته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقا لما زعمت أنها وثيقة استخباراتية أمريكية.
تحتوي مجففات الأيدي على سر صغير قذر - تمتص الآلات البكتيريا من الهواء وترشها على الأيدي المغسولة حديثا.
تعتزم تركيا تقديم عرض لمصر للتبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، خلال زيارة مرتقبة لوفد رسمي إلى القاهرة.
رفض المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني تسمية مصلى في النجف باسمه، وأكد أنه لا يرغب بوضع اسمه على أي مكان عام.
تحدثت أنتونينا بوغدانوفا مديرة متحف بايكونور، في مقابلة مع مراسل "تاس"، عن التقاليد التي تلتزم بها جميع أطقم العمل أثناء التحضير قبل عملية الإطلاق في المطار الفضائي.
عرقلت الشرطة في هولندا محتجا وتمكنت من اعتقاله، بعد أن ركض وهو يصرخ باتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى جامعة أمستردام للعلوم في اليوم الثاني من زيارته الرسمية.
تنتظر الموديل المصرية سلمى الشيمي جلسة محاكمتها من داخل حجزها في قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بعد القبض عليها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو منافية للآداب.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا حول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل من أنباء عن "تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا".
وثقت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية وحدات من المظليين الروس أثناء اقتحامها وسيطرتها على معقل للقوات الأوكرانية بغطاء ناري ومدفعي.
بعد أن شوهدت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب للمرة الأولى منذ توجيه الاتهام إلى زوجها، قالت مصادر إنها وافقت على أن تكون عنصرا أساسيا في حملته الانتخابية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن اكتشاف 240 مسببا للأمراض الخطيرة، بما فيها الكوليرا والجمرة الخبيثة، في المختبرات الأوكرانية، مضيفة أنها تقوم بدراستها.
طلب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدارة ناديه النصر السعودي إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن وزارة الدفاع مستعدة للمشاركة في حل مشكلات تنفيذ الشركات الدفاعية لطلبات الدولة في هذا القطاع.
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الثلاثاء، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
نشر المراسل الحربي الروسي ألكساندر سلادكوف شريط فيديو يوثق تدمير منظومة "بوك" المضادة للطائرات التابعة للجيش الأوكراني بمسيرة "لانسيت" الانتحارية.
واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تحطيم الأرقام القياسية، بتسجيله هدفا خلال لقاء فريقه مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ (3-0) يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة تشكل انهيارات بالتربة في محافظة الرقة.
أفادت صحيفة "Exxpress" نقلا عن جمعية دافعي الضرائب الألمانية بأن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنفق أكثر من مئة ألف يورو على خدمات التجميل العام الماضي.
أكد مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن 80٪ من أرتيوموفسك يخضع لسيطرة القوات الروسية.
وصلت الولايات المتحدة إلى ما هي عليه الآن من نفوذ وهيمنة وشهية كبرى للإملاء وإخطاع الآخرين بعد مسيرة طويلة أزاحت خلالها منافساتها الأوروبية التي تدور في فلكها الآن.
خلال تنفيذها مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة قامت أطقم طائرات هجومية من طراز سو-25 باطلاق صواريخ استهدفت ودمرت مواقع محصنة مموهة ومدرعات تابعة للجيش الأوكراني.
أكد أحد مقاتلي قوات "أحمد" الروسية الخاصة أن العسكريين الأوكرانيين يسحبون جثث المرتزقة الأجانب من ساحات المقتال، قبل جثث الأوكرانيين.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، حسبما أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء.
فجر تقرير صحفي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تعادل نادي النصر أمام مضيفه الفيحاء من دون أهداف، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
بعث بابا الإسكندرية تواضروس رسالة إلى البطريرك كيريل بطريك موسكو وسائر روسيا أعرب فيها عن "حزنه العميق" على ما يتعرض له دير بيتشيرسكايا لافرا التاريخي الروسي في كييف.
أدان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القبض على مسلح في الجمهورية يوم الثلاثاء.
قطع متظاهرون كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مستقبل الاتحاد الأوروبي التي ألقاها في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الثلاثاء.
رفضت هيلين بودليجر-أرتييدا رئيسة أمانة الدولة السويسرية للاقتصاد (Seco)، تصريح السفير الأمريكي سكوت ميللر بأن برن قد تجمد 50-100 مليار دولار أخرى من الأصول الروسية.
يتوقع أن توقع البرازيل والصين خلال زيارة الرئيس البرازيلي إلى الصين قرابة 20 اتفاقية ثنائية، وأشار خبراء إلى أن البلدين قد يعلنان عن استخدام اليوان الصيني في التجارة المتبادلة.
أفاد صندوق النقد الدولي بأن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية انخفضت في نهاية العام الماضي 2022 إلى 58.36% وهو أدنى مستوى في 27 عاما.
ما زال الحديث عن نطحة زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا، لماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006، بين فرنسا وإيطاليا، قائما بين الحين والآخر باعتباره حدثا شهيرا في عالم كرة القدم.
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي شهدت السوق المصرية تدفقات رأسمالية منها عبر استثمار الشركات في الفترة من 2014 حتى آخر 2022.
أفادت مراسلة RT بأن 20 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى مساء الثلاثاء، رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد.
يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). ويعد النوع الثاني من المرض الأكثر شيوعا.
كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الأمل الذي يبعثه تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران لإحلال السلام في اليمن.
جدد السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، التأكيد على استعداد إسرائيل لتوفير منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "إن أعرب الطرفان عن رغبتهما في ذلك".
أظهر مقطع فيديو مئات الرجال في العراق وهم يطلقون الرصاص الحي في الهواء، في مشهد صور للعراقيين وغيرهم وكأنه حرب.
أعلنت منظمة الموانئ البحرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية.
يرى الإيرلندي جون ألدريدج، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن سبب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح في تسجيل ركلات الجزاء، يعود لعدم تمتعه بحالة ذهنية جيدة لتنفيذها.
كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن أكثر الدول شراء للأسلحة من روسيا خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بداية من 2018 حتى 2022.
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