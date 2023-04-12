العراق.. مراسم تشييع تحاكي الحرب ووزير الداخلية يعاقب قائد الشرطة (فيديو)  

أظهر مقطع فيديو مئات الرجال في العراق وهم يطلقون الرصاص الحي في الهواء، في مشهد صور للعراقيين وغيرهم وكأنه حرب.

لكن في حقيقة الأمر، فإن مقاطع الفيديو هذه، لتشييع الشيخ جفات شعلان أبو الجون، شيخ عشيرة الظوالم، وهو نجل شعلان أبو الجون قائد ثورة العشرين عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي في العراق.

وتوفي قبل أيام في محافظة المثنى جنوبي العراق، وأطلق خلال التشييع الرصاص الحي بشكل كبير في السماء، ولمرات عديدة.

ليست حرب، بل عراضة العشائر بوفاة احد شيوخ العشاير في السماوة



هل المشهد طبيعي؟ pic.twitter.com/mHM6SNEbgB — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) April 11, 2023

وعلى إثر ذلك، وجه وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري، بتكليف نائب قائد شرطة محافظة المثنى بإدارة قيادة الشرطة، وأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة واستدعائهما الى مقر الوزارة.

المصدر: RT