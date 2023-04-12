مجلس الوزراء السعودي يعرض استئناف العلاقات مع طهران

عرض مجلس الوزراء السعودي استئناف العلاقات بين الرياض وطهران وأهمية متابعة تنفيذ قرارات الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.

وأفادت وكالة "واس" السعودية بأنه خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، "جرى عرض المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما".

وشدد المجلس على "أهمية متابعة التنفيذ بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

المصدر: "واس"