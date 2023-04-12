سي إن إن: مسؤول إماراتي ينفي تعزيز تعاون بلاده الاستخباراتي مع روسيا لمواجهة أمريكا وبريطانيا

نفى مسؤول إماراتي، التقرير الإعلامي الذي أشار إلى أن الاستخبارات الروسية كانت تروج لتعميق العلاقات مع الحكومة الإماراتية، وتخطط للعمل ضد الولايات المتحدة وبريطانيا.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك، تعليقا على تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، تناول إحدى الوثائق السرية التي تم تسريبها مؤخرا عن البنتاغون الأمريكي، والتي أظهرت لمحة على كيفية تجسس الولايات المتحدة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.

وقال مسؤول إماراتي رفض الكشف عن هويته، لشبكة CNN في بيان، إنه "لم ير المسؤولون الإماراتيون أيا من المواد المشار إليها، وأي مزاعم مشار إليها في وكالة أسوشيتد برس بشأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خاطئة بشكل قاطع".

وأضاف المسؤول قائلا "نحن ندحض أي مزاعم بشأن اتفاق لتعميق التعاون بين الإمارات والأجهزة الأمنية في دول أخرى ضد دولة أخرى".

وقال المسؤول "إن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات عميقة ومتميزة مع جميع الدول.. وهي ملتزمة بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول".

وكانت وسائل إعلام كشفت عن تسريب أكثر من 100 وثيقة سرية استخباراتية من وزارة الدفاع الأمريكية، في حادثة تعد الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة على هذا الصعيد.

وتتعلق الوثائق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط والمحيط الهادئ والإرهاب وغيرها من المواضيع، وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها فتحت تحقيقا في التسريب.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن عددا من الوثائق أصلية، كانت تحتوي على علامات تشير إلى أن استخبارات هيئة الأركان المشتركة، المعروف باسم J2، ويبدو أنها وثائق موجزة، فيما شككت دول أخرى معنية بالتسريبات، بصحة الوثائق، معتبرة أنها من الممكن أن تكون ملفقة.

المصدر: سي أن أن