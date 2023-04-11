مصر.. جثة متحللة بحقيبة سفر تثير الذعر في قنا

عثرت قوات الأمن المصرية على جثة شاب مجهول الهوية داخل حقيبة سفر، ملقاة في ترعة بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وذكرت موقع "أخبار اليوم" المصري أن مدير أمن قنا تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل شنطة سفر ملقاة في ترعة في نجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم الكشف عن جثة شاب مجهول الهوية في الثلاثينات من عمره ومتحللة داخل حقيبة سفر كبيرة مغلقة وملقاة في ترعة في بهجورة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، كما تم إعلام الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف لغز القضية.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري