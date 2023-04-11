مراسلتنا: 20 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى (صور)

أفادت مراسلة RT بأن 20 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى مساء الثلاثاء، رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المصلين المعتكفين بالهراوات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات.

واقتحم 788 مستوطنا صباح اليوم المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

هذا، وقرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بدءا من يوم الأربعاء وحتى نهاية رمضان، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها منظمات استيطانية، ارتفع عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال "الفصح" اليهودي هذا العام بنسبة تزيد عن 60%، مقارنة بعدد المقتحمين في العام الماضي.

المصدر: RT + وكالة "وفا"