الأمن السعودي يلقي القبض على مواطنين بحوزتهما 58 كغ من الحشيش

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير السعودية على مواطنين بحوزتهما 58 كغ من الحشيش في مركبة كان يقودها أحدهما بمحافظة سراة عبيدة.

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وقبل ذلك، أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير أنها تمكنت من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأوضحت أن المخالفين من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 51 كغ من مادة الحشيش المخدر.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأضافت أنهم من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 44.4 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: واس