 
مباشر

مصر.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يعلق على الدعوة لمذهب فقهي إسلامي جديد

أخبار العالم العربي

مصر.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يعلق على الدعوة لمذهب فقهي إسلامي جديد
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3uc

أكد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، سعد الفقي، في حديث لقناة RT أن الدعوة إلى تأسيس مذهب فقهي إسلامي جديد "تفتقد المنطق والموضوعية".

وقال إن "الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي".

وأضاف أن "من نعم الله على المسلمين في هذا الوقت تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجابا مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك".

وأشار إلى أن "ما يسمى بمذهب جديد كذبة يجب وأدها في مهدها".

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء قد أكدت أن الدعوة إلى "إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد، تفتقد إلى الموضوعية والواقعية".

وشددت الأمانة على أن "الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية".

وأثار الداعية السعودي صالح المغامسي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن وجوب "إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد".

وصرح المغامسي، في وقت سابق، أن "الفقه الإسلامي صناعة بشرية ويجب مراجعته.. ولا بد من إقامة مذهب إسلامي جديد". 

إقرأ المزيد
هل المسلمون بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة؟.. رد من أكاديمي سعودي على الداعية المغامسي
هل المسلمون بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة؟.. رد من أكاديمي سعودي على الداعية المغامسي

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا