مصر.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يعلق على الدعوة لمذهب فقهي إسلامي جديد

أكد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، سعد الفقي، في حديث لقناة RT أن الدعوة إلى تأسيس مذهب فقهي إسلامي جديد "تفتقد المنطق والموضوعية".

وقال إن "الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي".

وأضاف أن "من نعم الله على المسلمين في هذا الوقت تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجابا مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك".

وأشار إلى أن "ما يسمى بمذهب جديد كذبة يجب وأدها في مهدها".

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء قد أكدت أن الدعوة إلى "إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد، تفتقد إلى الموضوعية والواقعية".

وشددت الأمانة على أن "الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية".

وأثار الداعية السعودي صالح المغامسي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن وجوب "إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد".

وصرح المغامسي، في وقت سابق، أن "الفقه الإسلامي صناعة بشرية ويجب مراجعته.. ولا بد من إقامة مذهب إسلامي جديد".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT