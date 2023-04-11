تونس.. أفارقة يهشمون سيارات المواطنين بعد محاولة فضّ اعتصامهم أمام مكتب شؤون اللاجئين (صور + فيديو)

شهد محيط مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس العاصمة مواجهات بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وقوات الأمن بعد محاولات لفض اعتصامهم المستمر بضعة أشهر.

وأكد عدد من المتضررين من أعمال الشغب أن المناوشات والاستفزازات بدأت منذ ليلة الثلاثاء ووصل الأمر اليوم إلى تهشيم بلور عشرات السيارات الرابضة بالطريق أو بمأوى السيارات القريب من مقر المفوضية.

كما تم تسجيل إصابات في صفوف المارة الذين نقلوا من قبل الحماية المدنية إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث أكد الشهود أن الاعتداءات طاولت أيضا المارة الذين رشقوا بالحجارة.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن قوات الأمن أوقفت بعض العناصر فيما لاذ آخرون بالفرار.

ويرفض طالبو اللجوء الأفارقة المعتصمون منذ أشهر أمام مقر المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين إدماجهم في تونس، ويطالبون بإعادة توطينهم في بلدان أخرى.

الأخوة الأفارقة عملوا اليوم شاطح باطح في البحيرة وكسروا الممتلكات الخاصة والسيارات pic.twitter.com/vShfZpZiUt — ♕♕ 𝔏𝔬𝔱𝔣𝔦 𝔒𝔲𝔢𝔰𝔩𝔞𝔱𝔦 ♕♕ (@OueslatiLotfi2) April 11, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية