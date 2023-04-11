 
مباشر

تونس.. أفارقة يهشمون سيارات المواطنين بعد محاولة فضّ اعتصامهم أمام مكتب شؤون اللاجئين (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. أفارقة يهشمون سيارات المواطنين بعد محاولة فضّ اعتصامهم أمام مكتب شؤون اللاجئين (صور + فيديو)
Globallookpress
تونس.. أفارقة يهشمون سيارات المواطنين بعد فك اعتصامهم أمام مكتب شؤون اللاجئين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3t0

شهد محيط مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس العاصمة مواجهات بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وقوات الأمن بعد محاولات لفض اعتصامهم المستمر بضعة أشهر.

وأكد عدد من المتضررين من أعمال الشغب  أن المناوشات والاستفزازات بدأت منذ ليلة الثلاثاء ووصل الأمر اليوم إلى تهشيم بلور عشرات السيارات الرابضة بالطريق أو بمأوى السيارات القريب من مقر المفوضية.

كما تم تسجيل إصابات في صفوف المارة الذين نقلوا من قبل الحماية المدنية إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث أكد الشهود أن الاعتداءات طاولت أيضا المارة الذين رشقوا بالحجارة.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن قوات الأمن أوقفت بعض العناصر فيما لاذ آخرون بالفرار.

ويرفض طالبو اللجوء الأفارقة المعتصمون منذ أشهر أمام مقر المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين إدماجهم في تونس، ويطالبون بإعادة توطينهم في بلدان أخرى.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا