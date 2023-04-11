بعد زيارة مدير الـCIA.. قائد الأسطول الخامس يلتقي ولي عهد البحرين

التقى ولي العهد البحريني سلمان بن حمد قائد الأسطول الخامس الأمريكي تشارلز براد كوبر، عقب أيام من زيارة قام بها مدير الـCIA إلى المنامة، حيث أجرى محادثات رفيعة.

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وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن ولي العهد وقائد الأسطول الخامس الأمريكي بحثا الاثنين في المنامة، مواصلة التنسيق بين الجانبين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد ولي العهد "على ما وصلت إليه مسارات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من مستويات متقدمة بمختلف المجالات، وبخاصة المجالين العسكري والدفاعي"، لافتا إلى "أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال توحيد الجهود الدولية المشتركة بما ينعكس على استمرار خير ونماء المنطقة والعالم".

ويأتي اللقاء عقب أيام من زيارة أجراها مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز للمنامة، حيث التقى ملك البلاد وولي عهده، وناقش معهما عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن "الأسطول الأمريكي الخامس" هو أسطول تابع لسلاح البحرية الأمريكي، يتخد من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له. ويصفه خبراء أمريكيون بأنه أكثر الأساطيل الأمريكية الإستراتيجية أهمية في منطقة الخليج.

المصدر: بنا+ صحيفة الأيام