مجموعات إضافية من المستوطنين تقتحم الأقصى وإجراءات مشددة ضد الفلسطينيين

أفادت مراسلتنا، الثلاثاء، بأن 788 مستوطنا اقتحموا منذ صباح اليوم المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية انتشرت في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وفرضت تشديدات على أبوابه، ومنعت الشبان ما دون الـ55 عاما من دخوله، واحتجزت هويات بعض الوافدين للمسجد بعد تفتيشهم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين تقدمهم الحاخام يهودا غلياك، اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقامت عناصر من الشرطة الإسرائيلية بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

ولفتت مراسلتنا، إلى أنه جرى إغلاق باب المغاربة عقب دخول عدد كبير من المستوطنين عبره، فيما أدى مستوطنون صلوات تلمودية عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وشهد المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان، لا سيما في الأيام الماضية اقتحامات تخللها اعتداء على المعتكفين بالهروات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات.

وتتزامن اقتحامات المستوطنين مع احتفالهم بعيد الفصح اليهودي.

المصدر: RT+ عرب 48