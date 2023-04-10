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التعليم السعودية تقرر حسم درجة عن كل يوم غياب في أسبوع ما قبل الإجازات

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التعليم السعودية تقرر حسم درجة عن كل يوم غياب في أسبوع ما قبل الإجازات
Sputnik
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قررت وزارة التعليم السعودية حسم درجة من درجات المواظبة عن كل يوم غياب بدون عذر في الأسبوع الدراسي الذي يسبق أي إجازة رسمية، أو الأسبوع الذي يلي أي إجازة بعد العودة للدراسة.

 

وأوضحت الوزارة في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، أن تقييم المواظبة لطلاب الصفين الأول والثاني يكون بشكل وصفي وتخصصي من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط (100 درجة لكل فصل دراسي).

وأشارت أنه يؤخذ متوسط الدرجات، وتخصص 100 درجة لطلاب المرحلة الثانوية في كل مستوى دراسي، ويحسب المتوسط للطالب عن جميع الفصول الدراسية عند التخرج وتظهر في نتيجة الطالب دون أن تدخل في المعدل التراكمي.

وأكدت أن الدرجة أحد متطلبات الحصول على مرتبة الشرف الأولى، وتدون في حقل خاص في كشف بطاقة الدرجات ويعد الحقل جزءا لا يتجزأ من أي كشف للدرجات تصدره المدرسة.

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المصدر: عكاظ

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