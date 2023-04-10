العراق وتركيا يبحثان حل المشكلات الأمنية بين البلدين

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي اليوم الاثنين، نائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا، والوفد الأمني المرافق له.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي أن "اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين، إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود".

ونقل البيان عن توكا قوله إن "زيارة ئيس الوزراء العراقي إلى تركيا، كانت مهمة وإيجابية".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

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المصدر: RT