بكين تعلق على إمكانية انضمام تونس إلى مجموعة "بريكس"

أكدت الخارجية الصينية الاثنين، أن بكين ستتمسك بروح الانفتاح والشمولية في دول "بريكس"، وستعزز التعاون مع الدول النامية، وذلك ردا على إمكانية انضمام تونس إلى المجموعة.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده "ستواصل الحفاظ على روح الانفتاح والشمولية والتعاون متبادل المنفعة لبريكس، والعمل مع شركاء بريكس لتعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى، والمساهمة بشكل مشترك في توسيع عضوية "بريكس" من خلال مناقشات شاملة وتوافق في الآراء".

وكان المتحدث باسم "حركة 25 يوليو" التونسية الموالية للرئاسة، محمود بن مبروك، قال بوقت سابق إن تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" على خلفية تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعلق صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2022، النظر في منح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية، حيث اشترط خفض الإعانات المقدمة للغذاء والطاقة، فضلا عن إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وهو ما اعتبره الرئيس التونسي قيس سعيد "إملاءات غير مقبولة"، وستؤدي إلى إفقار أكبر للسكان.





المصدر: سبوتنيك