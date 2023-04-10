العراق.. مصرع مصور قناة فضائية سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني (صورة + فيديو)

ذكرت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر محلي يوم الأحد، أن مصورا بقناة فضائية لقي مصرعه إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون بمحافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر إن الحادث وقع صباح اليوم حيث سقط رجل أربعيني من أعلى الجبل وتوفي على الفور.

وصرح بأن الشخص المتوفى يدعى أحمد علي، ويعمل مصورا في قناة NRT الكردية.

وأضاف أنه كان متواجدا بالمنطقة لتصوير برنامج تلفزيوني.

وجبل بيرة مكرون هو أحد الجبال الموجودة في شمال العراق، في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، وهو من الجبال الصعبة والوعرة، يبلغ ارتفاعه 2611 م.

ويوجد فيه عدد من الكهوف والأماكن السياحية، وتقع على سفوحه قرية ريفية تسمى قرية زيوى، يوجد فيها منتجع سياحي.

المصدر: "شفق نيوز" + ويكيبيديا