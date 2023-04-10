 
مباشر

العراق.. مصرع مصور قناة فضائية سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني (صورة + فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. مصرع مصور قناة فضائية سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني (صورة + فيديو)
RT / Youtube
جبل بيرة مكرون ضمن محافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3dy

ذكرت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر محلي يوم الأحد، أن مصورا بقناة فضائية لقي مصرعه إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون بمحافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر إن الحادث وقع صباح اليوم حيث سقط رجل أربعيني من أعلى الجبل وتوفي على الفور.

وصرح بأن الشخص المتوفى يدعى أحمد علي، ويعمل مصورا في قناة NRT الكردية.

وأضاف أنه كان متواجدا بالمنطقة لتصوير برنامج تلفزيوني.

العراق.. مصرع مصور قناة فضائية سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني (صورة + فيديو)

وجبل بيرة مكرون هو أحد الجبال الموجودة في شمال العراق، في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، وهو من الجبال الصعبة والوعرة، يبلغ ارتفاعه 2611 م.

ويوجد فيه عدد من الكهوف والأماكن السياحية، وتقع على سفوحه قرية ريفية تسمى قرية زيوى، يوجد فيها منتجع سياحي.

المصدر: "شفق نيوز" + ويكيبيديا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا