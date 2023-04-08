مراسلة RT: إصابة 6 أشخاص بإطلاق للنار في مستوطنة جيلو جنوب القدس

أفادت مراسلة RT فجر الأحد بإصابة 6 أشخاص بإطلاق للنار في مستوطنة جيلو جنوب القدس.

وأكدت الشرطة الاسرائيلية أن خلفية عملية إطلاق النار في جيلو جنائية.

وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قبل وقت قصير تلقت الشرطة أنباء عن إطلاق للنار في منطقة جيلو في القدس".

وأضاف "وفقا للاشتباه الأولي، فإن الحديث يدور عن حادثة جنائية".

وصرح بأنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، وأن التحقيق مستمر وسيصدر توضيحات إضافية لاحقا.

المصدر: RT