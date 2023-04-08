داعية مصري يتحدث عن تغيّر الفتوى وأثر تجسيد الإمام الشافعي في الدراما

أكد الشيخ خالد الجندي،أن الإمام الشافعي رمز من رموز تغيّر الفتوى، أي تغيير أحكام الناس وليس أحكام الله، وأنه علينا علاج التحجر في التفكير بتدريس الشافعي، عبر تجسيده دراميا.

وقال الجندي وهو عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، في تصريحات تلفزيونية: "كل المصابون بأحادية التفكير مذعورون من الإمام الشافعي، لأنه فيه مرونة وليونة.. ده اللين علامة من علامات النبوة، الفتوى بتختلف لأن كل زمن ومكان وإدراك عقلي تتطلب فتوى معينة، علينا علاج هذا التحجر في التفكير بتدريس الإمام الشافعي، وكذلك تجسيده دراميا."

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وأضاف الجندي: "الشافعي لما حضر لمصر كان هنا الإمام الليث بن سعد، وكان أمير وثرى وهذا لم يمنعه في التفقه في الدين، وكان دائما يختلف مع الإمام مالك، وكان الأئمة يختلفون مع بعضهم، علينا أن نقدّم هذا للناس كي يتعلموا أن الاختلاف نعمة، وعلينا أن نتوقف عن التحجر الفكري."

وأردف قائلا: "الإمام الشافعي فاق الدنيا بعلمه، بسبب قدرته على التغيير وتراجعه في الفتوى."

وتابع في تصريحاته: "يعني تكون له رؤية في بغداد ويأتي إلى مصر فيجد المكان غير المكان والناس غير الناس والظروف غير الظروف.. فيكون لديه القدرة على التراجع عن رأيه الأول ويسمّى هذا في مذهبه على القديم وعلى الجديد، فمن لديه القدرة الآن على ذلك."

المصدر: القاهرة 24