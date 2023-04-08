فقدان 20 مهاجرا وإنقاذ 17 آخرين غرق زورقهم قبالة تونس

فقد 20 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، إثر غرق زورقهم أمس الجمعة قبالة سواحل تونس، حيث تم إنقاذ 17 آخرين حسب متحدث باسم محكمة صفاقس.

وذكرت شهادت قام القضاء بجمعها بعد فتحه تحقيقا، أن هؤلاء الـ37 قد "أبحروا من الساحل حين غرق مركبهم بعد ظهر الجمعة".

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ويعتبر هذا الحادث هو السادس منذ بداية مارس الماضي، وأسفرت جميعها قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان 100 شخص على الأقل.

بدوره، أعلن الحرس الوطني التونسي يوم الجمعة، أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويناهز هذا العدد 5 أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وأكد المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام جبالي، لوكالة "فرانس برس" أن أرقام 2023 "مرتفعة بشكل كبير بسبب ازدياد عمليات المغادرة".

والغالبية الكبرى من عمليات الاعتراض والإنقاذ هذا العام جرت في محيط صفاقس، ثاني مدن البلاد.

المصدر: أ ف ب