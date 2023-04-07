مدينة العلوم في تونس: 21 أبريل أول أيام عيد الفطر فلكيا

أكدت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة السنوسي، أن أول أيام عيد الفطر حسب الحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة 21 أبريل.

وذكرت أن إمكانية رؤية الهلال بالتليسكوب ليلة التحري التي ستكون يوم الخميس 20 أبريل، مؤكدة استحالة رؤيته بالعين المجردة.

وأعلن مركز الفلك الدولي أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس الموافق لـ20 أبريل الجاري.

وذكر أنه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار المركز في بيان إلى أنه من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي 1444 هـ.

المصدر: RT + وسائل إعلام