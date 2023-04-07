تونس.. وصول مساعدات غذائية ليبية لـ6 آلاف عائلة معوزة بتطاوين

أعلن منير الخربي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بتطاوين جنوب تونس، وصول هبة غذائية من ليبيا إلى مخازن التضامن الاجتماعي.

وقال المسؤول في تصريح لـ"موزاييك" إنه من المنتظر أن يتم الانطلاق في توزيعها الأسبوع المقبل على حوالي 6000 عائلة معوزة ومحدودة الدخل بمختلف المعتمديات.

يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية توزيع 1800 طرد غذائي على مستحقيه من العائلات محدودة الدخل بالإضافة الى إعداد 2300 إفطار منذ بداية شهر رمضان وتوزيعها على العائلات المعوزة بمعتمديتي بني مهيرة والصمار بمعدل 154 إفطارا يوميا.

المصدر: "موزاييك"