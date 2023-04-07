تونس.. حجز أكثر من 3 كغ "زطلة" بحوزة مسافر في ميناء حلق الوادي

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، ضبط 3 كغ من مخدر القنب الهندي "زطلة'' بميناء حلق الوادي، بحوزة مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية.

وأوضحت إدارة الأمن الوطني أن العملية تمت على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي مفادها اعتزام مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية تهريب كمّية من المخدرات عبر ميناء تونس حلق الوادي.

وأضافت أنه تم تفتيش المعني تفتيشا دقيقا عند وصوله على متن شاحنة رفقة نفرين آخرين، حيث عُثر على حوالي 3.380 كغ من مخدّر "الزطلة" مخفيّة بإحكام داخل مضخم صوت وآلة لرحي التوابل.

وقد تمت إحالتهم إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث.

المصدر: وسائل إعلام تونسية