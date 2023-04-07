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الإعلام الإيراني عن نصرالله: المقاومة تمتلك صواريخ بعيدة المدى

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الإعلام الإيراني عن نصرالله: المقاومة تمتلك صواريخ بعيدة المدى
Globallookpress
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
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نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، تأكيده أن "المقاومة تمتلك عددا كبيرا من الصواريخ بعيدة المدى".

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"الكابينيت" الإسرائيلي: حزب الله بعث برسائل عبر وسطاء أنه يريد البقاء خارج الصورة

وكتبت وكالة "إرنا" الإيرانية بنسختيها العربية والفارسية أن نصرالله "حذر الصهاينة من استخدام المقاومة للصواريخ بعيدة المدى"، ونقلت عن صفحة في موقع "تويتر" منسوبة لنصرالله قوله في تغريدة: "المقاومة تمتلك عددا كبيرا من الصواريخ بعيدة المدى لكنها لا تستخدمها حاليا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حركة حماس هي من تقف وراء القصف الصاروخي من لبنان وغزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان والقطاع.

وأمس الخميس، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن حزب الله قد أرسل رسالة عبر وسطاء، لم تحددهم، بأنه يريد البقاء خارج الصورة، وهذه الرسائل كانت جزءا من تداولات الكابينيت خلال اجتماعها العاجل برئاسة بنيامين نتنياهو".

من جهة أخرى، أكدت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.

المصدر: RT

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