الخارجية اللبنانية: تقدمنا بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، أنها تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان.

إقرأ المزيد

وشددت الوزارة على أن "الاعتداء الإسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك سيادة لبنان ويخرق القرار 1701".

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل الغربي، مؤكدا أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار".

وفجر اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان.

المصدر: RT