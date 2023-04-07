لبنان.. إصابة منشأة للري جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (فيديو)

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان الجمعة، عن إصابة منشآت مشروع "ري القاسمية" بأضرار جراء القصف الإسرائيلي فجر اليوم على قرية القليلة جنوب لبنان.

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وقالت المصلحة في بيان إن "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة صور فجر اليوم، أدى إلى تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في منطقة القليلة بشكل مباشر، حيث أصاب إحدى العبارات وجزء من قناة ري القاسمية التي تروي البساتين في منطقة القليلة وما بعدها".

ولفتت المصلحة إلى أن "الفرق الفنية باشرت بالكشف الفني تمهيدا لإجراء الصيانة لإعادة تشغيل المشروع قبل موسم الري 2023".

بعد القصف الاسرائيلي... تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في منطقة القليلة pic.twitter.com/qOETpaw4aA — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) April 7, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حركة حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة، فيما قالت قناة "الميادين" إن المناطق التي تعرضت للهجوم كانت مناطق زراعية ليس فيها وجود عسكري.

المصدر: RT