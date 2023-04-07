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لبنان.. إصابة منشأة للري جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (فيديو)

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لبنان.. إصابة منشأة للري جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (فيديو)
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تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في القليلة من جراء القصف الإسرائيلي
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان الجمعة، عن إصابة منشآت مشروع "ري القاسمية" بأضرار جراء القصف الإسرائيلي فجر اليوم على قرية القليلة جنوب لبنان.

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وقالت المصلحة في بيان إن "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة صور فجر اليوم، أدى إلى تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في منطقة القليلة بشكل مباشر، حيث أصاب إحدى العبارات وجزء من قناة ري القاسمية التي تروي البساتين في منطقة القليلة وما بعدها". 

ولفتت المصلحة إلى أن "الفرق الفنية باشرت بالكشف الفني تمهيدا لإجراء الصيانة لإعادة تشغيل المشروع قبل موسم الري 2023".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حركة حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة، فيما قالت قناة "الميادين" إن المناطق التي تعرضت للهجوم كانت مناطق زراعية ليس فيها وجود عسكري.

المصدر: RT

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